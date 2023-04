Roma-Feyenoord, arbitra Taylor. Bilancio negativo con l’inglese: due sconfitte e un pareggio nei tre precedenti

La Uefa ha ufficializzato la designazioni arbitrali per il prossimo turno delle coppe europee. Per Roma-Feyenoord è stato selezionato Anthony Taylor coadiuvato da Beswick e Nunn come assistenti. Per il fischietto inglese sono tre i precedenti con la Roma: due sconfitte e un pareggio contro l’Ajax. Nel 2016-17 Taylor diresse l’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Lione, finita poi 4-2 per i francesi. L’altra sconfitta riguarda il girone di Champions del 2018 contro il Victoria Plzen.