Roma fermata a Bergamo: non basta il gol di Felix

Il Tempo (F.Schito) – La Roma Primavera non riesce più a vincere, anche quando lo merita. Al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia i giallorossi non vanno oltre l’1-1 contro l’Atalanta. Dopo i pareggi contro Genoa e Fiorentina, arriva il terzo in casa dei bergamaschi, ma questa volta la squadra capitolina avrebbe meritato di più. Tripi e compagni partono forte e vanno in vantaggio dopo poco più di 10′ con una bella azione che ha portato Zalewski a crossare da sinistra con Felix pronto a deviare in rete.

La Roma gioca bene ma non chiude la partita e la rete dei padroni di casa arriva nella ripresa con la punizione di Ruggeri che si stampa sulla traversa e Feratovic, nel tentativo di allontanare il pallone, lo spedisce alle spalle di Mastrantonio. «E’ stata una partita bellissima – le parole di De Rossi a Roma Tv – e meritavamo di vincere ampiamente, la prestazione è stata veramente ottima. Abbiamo ottenuto tre pareggi che potevano essere vittorie. Dopo aver fatto due uscite a vuoto, ci siamo tirati un po’ indietro psicologicamente, ma ora sono ottimista per il futuro».