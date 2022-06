Roma Femminile, ufficiale Wenninger: “Essere qui è un mio grande desiderio che diventa realtà”

“L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Carina Wenninger. La calciatrice arriva in prestito dal Bayern Monaco fino al 30 giugno 2023.

Carina Wenninger, difensore, è la giocatrice con più presenze nella storia del Bayern Monaco, anche nel museo del club all’Allianz Arena si rende omaggio a questo record con uno spazio dedicato a lei.

“Essere qui è un mio grande desiderio che diventa realtà. Dopo 15 anni al Bayern Monaco, avevo voglia di giocare all’estero e l’Italia era da sempre la mia destinazione preferita”, ha spiegato Carina. “Fin dai primi contatti ho avuto la sensazione che il club mi volesse fortemente. Voglio essere protagonista in tutte le competizioni con la Roma e fare la storia con questo club anche a livello internazionale. La mia ambizione non ha limiti”.

La nuova giocatrice giallorossa sarà impegnata agli Europei femminili con l’Austria di cui è il capitano.

“Siamo estremamente felici di dare il benvenuto a Carina, una calciatrice dalla grandissima esperienza internazionale che non ha sicuramente bisogno di molte presentazioni”, ha dichiarato il direttore sportivo Gianmarco Migliorati. “Convincerla ad abbracciare questi colori non è stato difficile, ci ha fatto capire fin da subito che la sua volontà era quella di venire a Roma. Questo suo entusiasmo sarà fondamentale in vista della prossima stagione”.

Benvenuta alla Roma, Carina!”

