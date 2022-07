Roma Femminile: ufficiale l’acquisto di Stephanie Ohrstrom

La Roma, tramite un comunicato ufficiale, ha ufficializzato l’acquisto di Stephanie Ohrstrom, portiere svedese classe 1987 ex Fiorentina e Lazio. “L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Stephanie Ohrstrom. La calciatrice ha firmato un contratto che la lega al Club fino al 30 giugno 2024. Stephanie Ohrstrom è un portiere di grande esperienza, da 12 anni in Italia, ha raccolto 220 presenze in Serie A.

“Roma è un club che ho sempre apprezzato, in queste stagioni ha lavorato bene e la squadra ha espresso il calcio più bello della Serie A – ha dichiarato Stephanie ai microfoni ufficiali giallorossi -. Per tutti questi motivi sono davvero felice di entrare a far parte di questo gruppo. Il mio obiettivo è quello di dare sempre il massimo, facendomi trovare pronta in ogni occasione e spero di vincere un trofeo con questa squadra”.

Nel corso della sua carriera ha vinto due scudetti con Verona e Fiorentina, due Coppe Italia e una Supercoppa sempre con la maglia viola. Con l’arrivo di Stephanie completiamo il reparto dei portieri, già molto competitivo – ha dichiarato l’Head of Women’s Football Betty Bavagnoli -. Grazie alla sua esperienza e al suo carisma, dentro e fuori dal campo, Stephanie saprà sicuramente aiutare il gruppo in vista delle stimolanti sfide che vivremo lungo tutta la stagione e potrà anche essere un utile punto di riferimento per le più giovani”.