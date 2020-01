La Roma Femminile incomincia nel migliore dei modi il nuovo decennio. In casa della Pink Bari si impone per 0-3. Ad andare in rete sono al quinto minuto Bonfantini, al 10′ Giugliano e al 72′ Thomas. Momentaneo balzo in avanti delle giallorosse che salgono al secondo posto a quota 24 punti, a -4 dalla Juventus capolista.