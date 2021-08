Roma Femminile, Spugna: “Partiamo forte per arrivare agli scontri diretti vicine alle nostre avversarie. Il calendario offre opportunità”

È stato svelato il nuovo calendario della Serie A femminile 2021/2022: esordio contro l’Empoli, poi Roma-Napoli. Inter-Roma alla quarta giornata e la sfida alla Juventus nella quinta, seguita da Milan-Roma, derby all’ultima giornata. Il nuovo tecnico delle giallorosse, Alessandro Spugna, ha commentato così il sorteggio, ai canali ufficiali del club:

“Nelle prime tre giornate dobbiamo cercare di fare il massimo fino alla sosta. Penso, però, che in un campionato di 22 gare si debba giocare partita dopo partita. Non mi piace fare tabelle ma puntiamo a partire forte per arrivare agli scontri diretti vicine in classifica alle nostre avversarie”.

Sulla sfida contro l’Empoli (ex squadra di Spugna) alla prima giornata: “Sarà subito una giornata di cuore, perché si va a giocare a Empoli. È una bella sfida e l’avevo messo in preventivo che fosse nelle prime giornate. Conosco tante persone lì, ci sono giocatrici che ho allenato, quindi sarà bello ed emozionante”.

Poi aggiunge: “Il calendario offre delle opportunità ma bisogna considerare le soste delle nazionali e come tornano le giocatrici. Sono tante le variabili da analizzare. Mi sembra un calendario equilibrato, sicuramente sarà molto particolare il Derby all’ultima giornata”.