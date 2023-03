Roma Femminile, Spugna: “Le ragazze sono state eccezionali. La gara di Milano non l’avevamo giocata da Roma”

L’obiettivo era la finale, è arrivata dopo una partita durissima.

“Che la partita fosse durissima lo sapevamo, lo avevamo messo in preventivo. Le ragazze sono state bravissime, eccezionali. Abbiamo fatto la partita che volevamo, con tanta intensità, cercando di dominarla dall’inizio. Ce la siamo un po’ complicata, con il gol subito, però l’abbiamo ripresa ed è stato un susseguirsi di situazioni favorevoli per rimetterla a posto. Volevamo la finale, ci siamo riusciti”.

La qualificazione è arrivata all’ultimo secondo, voluta a tutti i costi.

“Volevamo ribaltare il risultato. La gara di Milano non c’era piaciuta, non l’avevamo interpretata nel modo giusto, pur avendo avuto delle occasioni. Non l’avevamo giocata da Roma. Questa settimana abbiamo lavorato tanto con umiltà, fame, abbiamo vinto all’ultimo. Ed è anche più bello”.

Si riparte venerdì dalla poule scudetto con Fiorentina-Roma.

“La finale di Coppa Italia sarà a giugno, a campionato concluso e dopo aver giocato in Champions. Non ci dobbiamo più pensare. Ora dobbiamo iniziare la poule scudetto come abbiamo finito il campionato. Andare a Firenze con grande determinazione. Ma sono certo sarà così”.

ASRoma.com