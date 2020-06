Roma Femminile, Soffia: “Mi piacerebbe fare un’esperienza all’estero, ma ora ho solo la Roma in mente”

Angelica Soffia, centrocampista della Roma Femminile, ha deciso di rispondere ad alcune domande dei suoi follower, riguardanti la sua esperienza a Roma e i piani per il futuro. Queste le parole della calciatrice, dal suo profilo Instagram:

La cosa più bella di Roma?

Le persone, senza dubbio! Solari, simpatiche, disponibili.

Ti piacerebbe provare a giocare all’estero in futuro?

Si, mi piacerebbe fare una nuova esperienza all’estero per alzare il mio livello. Ma per ora ho solo la Roma in mente.

Ti aspettavi così tanto affetto?

Sono una persona con non troppa autostima, quindi non mi sarei mai aspettata che qualcuno si potesse affezionare a me dal punto di vista calcistico, ma mi fa sempre molto piacere e mi stimola a dare il meglio di me.

Cosa vuol dire giocare in una delle squadre più importanti d’Italia?

Quest’anno mi sono resa conto di cosa voglia dire, aumenta la pressione ma anche la voglia di migliorare se stessi per rendere al meglio. Sbagliare è concesso sempre meno.