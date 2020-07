Roma Femminile, ecco un nuovo acquisto: arriva Osinachi Ohale – FOTO

La Roma Femminile continua a fare le cose in grande per poter impensierire, nella prossima stagione, la Juventus Campione d’Italia. Come riportato dal Twitter ufficiale della società c’è un nuovo rinforzo per Betty Bavagnoli e si tratta della nigeriana Osinachi Ohale, difensore, che gioca anche nella nazionale del suo paese. Le sue parole: “Ho scelto la Roma per tanti aspetti positivi del Club, della città e del paese che mi hanno invogliata a venire. Credo che sarà una bella esperienza per me, per affrontare nuove sfide“.

Welcome to the team, Osinachi Ohale! 🐺 The Nigerian defender becomes our latest addition this summer! 💛🇳🇬❤️

#ASRomaWomen #ASRoma pic.twitter.com/Fv0QChILQg — AS Roma Women (@ASRomaWomen) July 30, 2020