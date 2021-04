Roma Femminile: le giallorosse sfidano la Juve per la finale

Il Tempo (V.Lo Russo) – Febbre da Coppa Italia. E’ quella che si torna a respirare in casa giallorossa a per la semifinale di ritorno contro la Juventus, in trasferta oggi alle 12.30. Le romane vengono dalla vittoria per 2-1 dell’andata e proprio per questo non possono sbagliare. La tensione è tangibile così come la voglia di passare il turno e agganciare la finale. «E’ la partita più importante della stagione, ora possiamo dirlo – inquadra così la Bavagnoli la supersfida di oggi – questo è anche il momento di concretizzare quanto fatto nell’ultimo periodo e mettere a punto il nostro percorso, sapendo che andiamo incontro alle più forti». Il tecnico invita le sue ragazze ad essere umili e serene al tempo stesso, con l’obiettivo di fare una bella gara: «Dobbiamo fare la nostra gara e proporre il nostro gioco, sperando di ripeterci». La Bavagnoli ha voluto convocare anche Andressa, pur se non al 100 per cento e si è detta soddisfatta del recupero della Greggi.