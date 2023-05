Roma Femminile, Infantino si congratula: “Titolo storico”

Il Messaggero (G. Mustica) – La notte dello scudetto è passata con dei festeggiamenti privati: calciatrici, parenti e amici si sono ritrovati in un locale romano per brindare insieme. La festa istituzionale, quella che sarà messa a puntino dalla Roma, arriverà nei prossimi giorni, probabilmente insieme con la Coppa che quasi sicuramente nell’ultima gara interna di campionato contro l’Inter verrà consegnata nelle mani di Bartoli. La prima dopo Francesco Totti ad alzare uno scudetto nella Capitale.

E, il trionfo giallorosso, oltre che dall’ex capitano è stato festeggiato anche dal patron assoluto del calcio, Gianni Infantino. “Congratulazioni alla Roma per aver conquistato uno storico scudetto“. Ha scritto il presidente della FIFA sul suo profilo Instagram. E ancora: “Dopo 55 anni, questo è l’anno del calcio femminile e il vostro successo, nella prima stagione in cui la Serie A femminile è diventata professionistica, rappresenta un risultato straordinari”. “Non l’abbiamo mai detto, malo scudetto era l’obiettivo fin dall’inizio“. Ha invece svelato Spugna intervistato da Radio24.