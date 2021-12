Per la Roma Femminile il derby è un trionfo. Il match è stato chiuso virtualmente nel primo tempo con un uno-due devastanta firmato Pirone e Bernauer. La partita è poi finita per 3-2 con un bella rimonta della Lazio. Le ragazze di mister Spugna superano anche l’Inter in classifica che ieri ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo: la Roma ora è al secondo posto proprio al pari delle neroverdi.