La Roma Femminile tiene testa alla Juventus per tutta la partita, ma alla fine esce sconfitta. Al Tre Fontane vincono le bianconere dopo che sono state sotto per la rete di Di Guglielmo nel primo tempo. Il match è stato ribaltato nella ripresa da Rosucci e Staskova. Si fermano le ragazze di mister Spugna dopo 3 vittorie in altrettante partite. La Juventus, invece, continua la sua corsa e fa 5 su 5.