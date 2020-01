Roma Femminile, Ekroth e Guarecuco i due rinforzi per Bavagnoli

Ieri mattina, Petronella Ekroth e Joemar Guarecuco, hanno sostenuto le visite mediche a Villa Stuart ed hanno svolto i test fisici al Giulio Onesti. La prima è un difensore centrale svedese mentre la seconda, attaccante classe ‘94, è la miglior marcatrice della lega colombiana. Il difensore svedese ha parlato ad Expressen anche della sua, non positivissima, esperienza alla Juventus: «L’anno trascorso alla Juve? È sembrato un po’ come se fossi in una prigione». Inoltre ha affrontato anche l’argomento Ronaldo-Mayorga, e di come il club bianconero lo ha gestito: «Non potevamo parlarne. Non dovevi pensare a nulla, solo mantenere un profilo basso in linea con i valori del club».