Roma Femminile, Coluccini: “Da romana e romanista lascio un pezzo di cuore, non smetterò mai di sostenere le mie compagne” – FOTO

View this post on Instagram

Un altro importante capitolo della mia vita volge al termine. Vorrei ringraziare la società, le mie compagne (che non smetterò mai di sostenere) e tutti i tifosi per avermi dato l'opportunità di onorare questa maglia storica. Da Romana e quindi Romanista lascio un pezzo di cuore pronta però a dare il massimo nella prossima sfida della mia carriera. Forza Roma. 💛❤️🐺 -Manu #ManuelaColuccini #ASRoma #ASR #ASRomaFemminile #GrazieRoma #ForzaRoma #CalcioFemminile #SerieA #WSW