Roma Femminile, Camelia Ceasar rinnova fino al 2022: “È un onore e un orgoglio” – VIDEO

Rinnovo importante in casa Roma Femminile. Come riportato dal Twitter ufficiale della società, ha prolungato il proprio contratto Camelia Ceasar fino al 2022. Nel post ci sono anche le parole del portiere delle ragazze di Betty Bavagnoli. Queste le sue parole: “È un onore e un orgoglio continuare a giocare per questi colori. Daje Roma!“.

