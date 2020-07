Roma Femminile, Bavagnoli: “Per essere stata la prima amichevole sono soddisfatta, siamo a buon punto. Dobbiamo continuare a lavorare”

La Roma femminile torna in campo e lo fa in occasione di un’amichevole contro la Florentia San Gimignano, vinta per 4-0 grazie alle reti di Corelli, Bernauer, Bonfantini e Zecca. L’allenatrice delle giallorosse, Elisabetta Bavagnoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul sito ufficiale del club al termine della partita. Queste le sue parole:

“Per essere stata la prima amichevole dopo ventidue allenamenti sono soddisfatta. Dobbiamo migliorare, è stata la nostra prima partita a tutto campo e sono contenta di aver visto tante giovani che mi fanno ben sperare. Dobbiamo continuare a lavorare per arrivare a una condizione ottimale”.

A che punto siamo della preparazione?

Abbiamo ancora 25 giorni prima dell’inizio del campionato e direi che siamo a buon punto. Abbiamo caricato tanto ma abbiamo bisogno di mettere ancora più benzina nelle gambe, dopo di che dovremo pensare ad aggiungere brillantezza. Giocheremo altre amichevoli e sono contenta di avere la possibilità di fare diverse prove.

C’è qualche passo in avanti che vuole vedere nelle prossime partite?

Dal punto di vista del gioco dobbiamo migliorare ma ho visto a tratti delle buone trame. Ovviamente non abbiamo ancora continuità e approfondiremo ancora tutti i nostri principi a partire dal recupero della palla una volta persa, tutti miglioramenti che arrivano con più condizione nelle gambe.