Roma, Fazio verso il Cagliari: l’argentino chiede un anno in più di contratto ai sardi

La Gazzetta dello Sport – È vicina alla chiusura la trattativa per il trasferimento di Federico Fazio. Il gigante difensore argentino è da tempo nella lista degli esuberi dei giallorossi che hanno trovato la pretendente giusta: il Cagliari. I rossoblù, infatti, hanno già trovato l’accordo definitivo con la Roma: operazione da 2.5 milioni più 500 mila euro di bonus per il cartellino del difensore argentino classe 1987. Per arrivare alla chiusura definitiva manca soltanto il sì del giocatore, che deve ancora accettare il trasferimento. Questo perché l’argentino sembrerebbe aver chiesto addirittura un anno in più di contratto ai sardi, cioè fino al 2023, quando il giocatore compirà 36 anni, con la Roma che dovrebbe contribuire a pagare l’ingaggio.