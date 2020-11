Roma, fabbrica di gol

Corriere dello Sport (R.Maida) – 120 gol in 60 partite ufficiali. Paulo Fonseca ha raggiunto il miglior dato offensivo della Roma negli ultimi 90 anni. La sua produzione è stata superiore anche a quella di Zeman e Spalletti appaiati a quota 112. Ci sono stati dei momenti in cui la Roma andava troppo piano o tirava poco in porta, ma in generale il problema di Fonseca non è mai stato raggiungere la porta avversaria. Molto di quello che è stato conquistato in questa stagione è avvenuto tramite il gioco corale, nel quale l’innesto di Pedro ha alzato il livello di qualità e intensità. La Roma, tra campionato e coppa, ha già siglato 26 reti, mandando in marcatura 10 giocatori.