La Repubblica (M. Juric) – Messo da parte il calciomercato con la sbornia finale chiamata Romelu Lukaku, la Roma questa sera torna in campo sfidando il Milan all’Olimpico. L’obiettivo è centrare la prima vittoria in campionato, dopo il doppio passo falso con Salernitana e Verona. Aggrappandosi alle spalle di Big Rom. Ieri il belga ha svolto l’intero allenamento in gruppo, mostrando un’invidiabile forma fisica soprattutto per chi ha passato un’intera estate ad allenarsi in solitaria.

Nei test atletici effettuati martedì ha risposto secondo i parametri al 98 per cento dei controlli effettuati. Nonostante si sia presentato a Trigoria con 3 kg in più, che verranno smaltiti durante la sosta per raggiungere il peso forma di 102. Gli manca ancora il ritmo. L’ultima partita è stata 73 giorni fa, il 20 giugno scorso con la maglia del Belgio.

Due gol in 67’, più o meno il ritmo che sogna lo Stadio Olimpico. Esordio a partita in corso, se possibile, con gol vittoria. In attesa di esultare, per tutti i tifosi l’appuntamento è alle 19.30. Il nuovo bomber giallorosso sarà presentato ai tifosi prima della partita per ricevere un altro bagno di folla dopo l’arrivo a Ciampino: “Mi sono emozionato – ha ammesso il belga ai canali ufficiali del club – È bello vedere questo entusiasmo, è uno stimolo per dare tuttoper questa squadra”.

E questa sera la Roma si affiderà a lui. In tutti i sensi. Per l’entusiasmo che porterà il suo esordio all’Olimpico, ancora una volta sold-out, nonostante la polemica sul caro-prezzi. Per l’impatto che potrà avere la sua presenza in campo, anche a gara in corso. Vista l’assenza di Paulo Dybala.

L’argentino non è stato convocato dall’Argentina (dove invece andrà Paredes) e durante la pausa lavorerà per essere disponibile contro l’Empoli. Formazione molto simile a quella vista contro la Salernitana. Paredes in mediana insieme a Cristante e Aouar, in vantaggio su Pellegrini che proverà a stringere i denti. Davanti Belotti-El Shaarawy, con Lukaku pronto ad entrare. Intanto Solbakken partirà nelle prossime ore direzione Atene. Ad un passo l’accordo con l’Olympiakos per il prestito del norvegese.