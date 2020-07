Roma, esame superato con un 3

Il Messaggero (S. Carina) – Esame superato. Al di là di un pareggio che riavvicina Napoli e Milan in classifica, la prova della Roma contro l’Inter di Conte regala a Fonseca qualche certezza in più. Questo è il modulo sul quale continuare a puntare fino al termine della stagione. Se poi diventerà la stella polare tattica anche per il prossimo anno, bisognerà deciderlo quanto prima, visto che orienterà anche le prossime scelte di mercato. Per adesso il tecnico si gode i miglioramenti del gruppo che, metabolizzato al meglio la virata tattica, difende meglio e continua a segnare con continuità. Nelle 5 gare disputate con il 3-4-2-1, la Roma ha all’attivo 10 reti (media 2 reti) e ne ha subite 6 (1,2). Di queste almeno un paio però sono dovute a gravissimi errori dei singoli. Defaillance a parte, la squadra sembra aver trovato maggiore equilibrio.