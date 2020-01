Roma, ennesima tegola: Diawara si rompe il menisco esterno del ginocchio sinistro. Fuori circa tre mesi

La Roma perde un altro pezzo: Amadou Diawara nel corso del match contro la Juve perso 3-1 ha riportato la rottura del menisco esterno del ginocchio sinistro che lo costringerà a stare fermo per i prossimi tre mesi. Non è stato ancora deciso se il centrocampista si sottoporrà a operazione chirurgica o a terapia conservativa. Questa mattina è stato a Villa Stuart dove è stato sottoposto a controlli strumentali, si tratta del secondo infortunio al menisco nel corso della stagione. Questa volta l’iter per il recupero sarà più lungo e Petrachi sarà costretto a intervenire in maniera decisa sul mercato. Lo riporta Il Messaggero.