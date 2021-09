Roma-Empoli, venduti 27.500 biglietti. Richiesta tagliandi molto alta

Nonostante la battuta d’arresto nel derby l’amore per la Roma non si ferma, anzi, aumenta. La partita di domenica contro l’Empoli vedrà grande affluenza del pubblico giallorosso. Sono stati già venduti 27.500 biglietti e si sta valutando, vista la richiesta molto alta di tagliandi, di spostare ils ettore ospiti da un’altra parte per poterlo sfruttare in favore dei tifosi giallorossi. Lo riporta ReteSport.

