Roma-Empoli, le probabili formazioni e dove vederla: torna Pellegrini, Cristante può essere preservato. Smalling per uno tra Mancini ed Ibanez?

Pagine Romaniste (R. Gentili) – Una vittoria per allontanare definitivamente ogni fantasma e vivere la sosta con tranquillità. Quasi ipotecato il girone di Conference League con la vittoria in scioltezza contro lo Zorya Luhansk (3-0), la Roma sfiderà in casa l’Empoli.

Equilibrio di risultati dei toscani guidati dall’ex Andreazzoli. Nelle ultime quattro gare, l’Empoli è infatti incappata per due volte nella sconfitta (Venezia, 1-2 e Sampdoria 0-3) ed in altrettante occasioni ha trovato la vittoria (Cagliari 0-2 e l’ultima per 4-2 contro il Bologna).

Al netto del passo falso del derby, è incontenibile l’entusiasmo dei tifosi giallorossi. Ci sarà difatti un altro tutto esaurito: a spingere la Roma saranno in più di 30.000. Il club, inoltre, ha fatto sapere che aprirà anche il settore Distinti Nord-Ovest, generalmente destinato ai tifosi ospiti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI ROMA-EMPOLI

Fatti riposare – alcuni a metà ed altri interamente – nella trasferta in Ucraina, Mourinho tornerà ad affidarsi ai titolari. La linea difensiva che andrà a posizionarsi davanti a Rui Patricio – bravo a mantenere la porta inviolata all’ultimo minuto contro lo Zorya – vedrà dunque il ritorno di Karsdorp sulla destra e Vina a sinistra.

Sebbene favoriti, su Mancini ed Ibanez aleggia però l’ombra di Smalling. L’inglese, per un motivo od un altro, potrebbe prendere il posto di entrambi: dell’azzurro – ancora non convocato dal c.t. Mancini, che ha escluso anche Zaniolo – per le ultime prestazioni non eccelse, mentre il brasiliano potrebbe ottenere una giornata di riposo.

In mezzo al campo potrebbe esserci invece una conferma. Dopo aver egregiamente debuttato in Europa, Darboe potrebbe bissare con la titolarità in campionato. Il gambiano dovrebbe prendere il posto di Cristante, apparso stanco da diverse partite. Questo, sommato alla diffida e la trasferta a Torino contro la Juventus al rientro della sosta, potrebbe indurre Mou ad attuare il cambio.

Rimasto a Trigoria insieme a Karsdorp per recuperare, Veretout sarà titolare. Rientrerà anche e soprattutto Lorenzo Pellegrini. Squalificato al derby e fresco di rinnovo di contratto (scadenza 2026), il capitano innescherà Abraham – che oggi compie 24 anni -con l’ausilio di Zaniolo e Mkhitaryan.

Andreazzoli non si schioderà dal 4-3-1-2: Vicario in porta, Stojanovic e l’ex Marchizza laterali, Romagnoli e Viti al centro. Zurkowski, Ricci e Henderson a centrocampo, Bajrami dietro Di Francesco – figlio di Eusebio – e Pinamonti.

DOVE VEDERE ROMA-EMPOLI

Roma–Empoli sarà visibile in esclusiva su Dazn. La gara comincerà alle 18, il collegamento con il prepartita sarà invece circa trenta minuti prima del fischio d’inizio. Telecronaca di Riccardo Mancini, commento tecnico a cura di Massimo Gobbi.

ROMA-EMPOLI, ARBITRA AYROLDI

Direzione di gara affidata a Giovanni Ayroldi. Gli assistenti saranno Alessio Berti e Damiano Di Iorio. Il quarto uomo sarà invece Luca Zufferli. Al Var Paolo Silvio Mazzoleni, con Stefano Alassio all’Avar. Ayroldi ha arbitrato la Roma in una sola occasione: Roma-Benevento 5-2 della passata stagione.

LE PROBABILI FORMAZIONI

AS ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Darboe, Veretout; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

A disposizione: Fuzato, Boer, Reynolds, Smalling, Kumbulla, Calafiori, Cristante, Diawara, Villar, Bove, Perez, El Shaarawy, Zalewski, Shomurodov, Mayoral.

Allenatore: José Mourinho.

Indisponibili: Spinazzola.

Diffidati: Cristante.

Squalificati:-.

EMPOLI FC (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza; Zurkowski, Ricci, Henderson; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.

A disposizione: Ujkani, Ismajili, Parisi, Tonelli, Fiamozzi, Luperto, Bandinelli, Stulac, Haas, La Mantia, Cutrone, Mancuso.

Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

Indisponibili: Damiani.

Diffidati:-.

Squalificati:-.

Arbitro: Ayroldi.

Assistenti: Berti-Di Iorio.

IV Uomo: Zufferli

Var: Mazzoleni.

Avar: Alassio.