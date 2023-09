Roma-Empoli, arbitra Sacchi. Al VAR Mazzoleni

Sono state rese note le designazioni arbitrali per la quarta giornata di Serie A, in programma domenica 17 settembre. La sfida tra Roma ed Empoli, in programma alle 20:45, sarà diretta da Jean Luca Sacchi della sezione di Macerata. Al VAR Mazzoleni. Soltanto due i precedenti con il fischietto classe ’84: l’ultima è stata la vittoria lo scorso anno contro il Verona per 3-1. L’altra una sconfitta nell’anno 2021-22 contro la Sampdoria.

Di seguito il quadro completo:

ROMA – EMPOLI h. 20.45

Arbitro: SACCHI

Assistenti: TOLFO – MASSARA

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MIELE