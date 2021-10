Roma-Empoli 2-0, le pagelle dei quotidiani: Pellegrini sempre più leader, Mancini preciso. Zaniolo, la condizione lievita

Pagine Romaniste – La Roma completa l’operazione riscatto. Alla vittoria contro lo Zorya in Conference League, fa seguito quella di ieri contro l’Empoli. Caricato dalla firma sul rinnovo, Pellegrini sblocca la gara. A sigillarla è Mkhitaryan, svelto a mettere in rete dopo la traversa – sesto legno – di Abraham.

Oltre al capitano romanista, a Micki e Tammy, i migliori in campo sono Mancini, Veretout e Zaniolo. Il difensore dà il là al vantaggio dopo aver salvato il risultato in seguito ad una distrazione di Darboe, anche lui protagonista di una gara convincente. Veretout aiuta proprio il gambiano, risultato fondamentale in diverse occasioni, in particolar modo in copertura. Zaniolo, invece, mette i brividi quando parte in accelerazione. Si raffredda al momento di concludere, ma la sua è comunque una gara splendente.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 7; Abraham 6,5. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6,5, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7, Mkhitaryan 7,5; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.

CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 7, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7,5; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 7.

IL MESSAGGERO (A. ANGELONI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori 6, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 7.

LA REPUBBLICA (M. PINCI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6,5, Mancini 6,5, Smalling 6,5, Vina 6,5; Darboe 6, Veretout 6,5; Zaniolo 7, Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 7,5; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 7.

IL TEMPO (E. ZOTTI)

Rui Patricio 6; Karsdorp 6, Mancini 6, Smalling 6, Vina 6; Darboe 6, Veretout 7; Zaniolo 7, Pellegrini 7, Mkhitaryan 7,5; Abraham 7. Subentrati: Cristante 6, Calafiori sv, El Shaarawy sv, Zalewski sv, Ibanez sv. Allenatore: José Mourinho 6,5.