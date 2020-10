Roma, è tempo di vincere

Il Tempo (F.Biafora) – A caccia dei primi tre punti in campionato. Dopo il pareggio contro la Juventus e la sconfitta a tavolino rimediata per il caso liste nell’esordio contro il Verona, la Roma si presenterà in casa dell’Udinese reduce da due ko nelle prime due di campionato per mettere in tasca la prima vittoria. Fonseca è intenzionato a schierare gli stessi undici titolari della sfida con i bianconeri, confermando Mkhitaryan e Pedro a supporto di Dzeko e Pellegrini accanto a Veretout in mediana. Si siederà nuovamente in panchina Diawara, al centro di alcune polemiche per le dichiarazioni del suo procuratore: “Sono rimasto sorpreso dalle parole dell’agente di Amadou -ha dichiarato Fonseca in conferenza stampa- ha giocato sempre ed è uno di quelli che ha imparato di più l’ultima stagione. E’ un giocatore molto importante per la squadra e non ci sono problemi con lui. Se l’agente pensa che questa sia la forma giusta per impressionarmi ha sbagliato“.