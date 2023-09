Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Mourinho ci riprova. Dopo aver vinto la Conference League al primo tentativo e aver perso ai rigori l’Europa League contro il Siviglia al secondo anno, con le polemiche per il pessimo arbitraggio di Taylor che ancora non si placano, lo Special One riparte nella terza avventura europea con la Roma che vanta l’undicesimo posto del ranking Uefa.

La Roma è la favorita del girone G, affronterà per la prima volta nella sua storia Sheriff e Servette, mentre contro lo Slavia Praga il primo precedente risale al 1931. Dopo il trionfo del Siviglia, specialista della competizione con sette trofei conquistati, la Roma può essere considerata tra le favorite di questa edizione, per riportare in Italia la Coppa che manca dal 1999. Insieme ai giallorossi vanno considerate tra le candidate alla vittoria finale anche il Liverpool, il Brighton di De Zerbi e il Villarreal.