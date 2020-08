Roma e Juve, affari caldi

Corriere dello Sport (R. Maida) – Due società che collaborano, due necessità che collidono: Juve e Roma preparano un settembre caldo di cose. E’ chiaro che in quest’ottica una prima mossa può causare un effetto dominano. E potrebbe essere in questo senso la cessione di Dzeko, che Pirlo preferisce di gran lunga a Milik. Anche Florenzi potrebbe finire a Torino, in cambio di Rugani, Romero (preferito da Fienga) o Demiral (considerato però incedibile). E poi Riccardi, inseribile in uno scambio magari con De Sciglio. Ogni operazione sarebbe utile a entrambe che le squadre ma sopratutto alla Roma che ha un bisogno vitale di fare plusvalenze. A Trigoria nessuno vuole sacrificare i suoi gioielli, sopratutto Dzeko, ma il risanamento finanziario potrebbe imporlo.