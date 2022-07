Roma e Dybala: Mou ha fretta, ma serve fare cassa

La Repubblica (A.Di Carlo) – La testa di Mourinho vola già alla prima di campionato. Il tecnico scalpita, partecipa in maniera attiva alle sedute ma aspetta segnali concreti da Pinto per dare forma alla sua Roma. La lista dei desideri è ancora lunga: un centrale di difesa, due centrocampisti e tanta sostanza in attacco. I riflettori del ritiro portoghese rimangono accesi su Zaniolo. Ieri c’è statao anche un confronto con Pellegrini: chiacchierata schietta tra presente e futuro. La Juventus lo vuole ma non fa un passo, lui si allena e aspetta segnali, di rinnovo o addio.

Il nome che frulla nella testa di Mourinho è quello di Dybala. La Roma sta provando ad accontentarlo ma l’affare non è semplice. Si può chiudere, comunque, anche senza dare via Zaniolo e questo è un segnale in controtendenza con quanto filtrava da Trigoria nelle ultime settimane. La necessità, comunque, resta sempre quella di fare cassa per far respirare il bilancio.