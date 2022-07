L’annuncio di Paulo Dybala sta per arrivare. Probabilmente ci sarà domattina, ma in serata qualche sospetto è venuto guardando l’account Twitter in inglese della Roma. Scorrendo i post, e vedendo le iniziali di questi, si può tranquillamente notare la scritta “AS ROMA PAULO DYBALA“. Una trovata veramente geniale del social media manager giallorosso.