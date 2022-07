Roma, Dybala indosserà la maglia numero 21

Dopo il suo arrivo, Paulo Dybala sceglie il suo nuovo numero di maglia: indosserà la numero 21. Come riporta Jacopo Aliprandi su Twitter, il Joya non se la sarebbe sentita di indossare un numero così importante come è il 10 nella squadra giallorossa. Totti aveva offerto la sua maglia a Dybala, Tiago Pinto gliel’aveva portata la sera della trattativa ma dopo la chiacchierata con Mourinho la scelta è ricaduta sul numero 21 lasciata da Nemanja Matic che indosserà invece la 8.

🔴#Totti gli aveva offerto la 10, Tiago Pinto gliel’aveva portata la sera dela trattativa. Ma alla fine #Dybala dopo aver parato anche con #Mourinho ha scelto di non prendere quel pesante numero e di riprendere il 21. Con i ringraziamenti a Matic. #ASRoma @CorSport pic.twitter.com/aJw5CMaJku — Jacopo Aliprandi (@AliprandiJacopo) July 18, 2022