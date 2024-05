Il Tempo (L.P.) – Presente e futuro della Roma, in stile Friedkin. La Ceo giallorossa Lina Souloukou ha parlato della situazione de club all’European Globe Soccer Award. “Il nostro gruppo è diverso (rispetto a quelli qui presenti, ndr). Friedkin Group è un gruppo di carattere familiare (non un fondo) che operava in diversi settori. Tutto è cambiato con l’acquisizione nel 2020 della Roma. Lo sport, e il calcio in particolare, è diventato più centrale. Sebbene in futuro non siano da escludersi sinergie proficue per i due club, secondo il volere della proprietà, al momento la gestione è ben separata. In ogni caso la Roma resterà sempre il gioiello della corona, trattandosi di un club storico caratterizzato da una tifoseria appassionata e da un legame indissolubile che lega la città al club. Grazie agli investimenti e all’impegno a lungo termine della famiglia Friedkin, la Roma punta a occupare una posizione sempre più rilevante nell’elite del calcio europeo e italiano”.

Continua la CEO Souloukou: “Trasmettere la percezione di essere i “custodi del club” è fondamentale ai fini di uno sviluppo sostenibile in chiave futura. Per la Famiglia Friedkin questo è concetto fondamentale, come fondamentale è avere sempre i tifosi “on board””. E sulle voci sull’eventuale cessione della società: “La nostra proprietà non ha alcuna intenzione di vendere e il suo è un impegno a lungo termine”.