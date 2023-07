Il Tempo (L. Pes) – Ultima sgambata casalinga a Trigoria contro il Latina, poi la partenza (prevista oggi) per il Portogallo, aspettando evoluzioni sul fronte Renato Sanches. Giorni caldi nella Capitale, non solo a livello climatico. La fase di studio del mercato giallorosso (che pure ha visto l’inserimento di 4 innesti nella rosa) sta per finire e Pinto si prepara a sferrare i colpi pesanti in attacco e a centrocampo.

Nel frattempo, però, la squadra di Mourinho continua ad allenarsi e a provare schemi e intesa sotto il sole di Trigoria. Ieri mattina l’amichevole con il Latina vinta per 6-0 dalla Roma con le reti di Belotti e Dybala (doppietta per entrambi), Pagano e Ibanez.

Mourinho in campo nuovamente al 3-5-2: Svilar in porta difeso da Mancini, Smalling e Llorente, a centrocampo confermato Pagano insieme ad Aouar e Bove, con Zalewski e Karsdorp sulle fasce. L’attacco è invece affidato a Belotti e Solbakken. Proprio il norvegese si è fermato alla mezz’ora, costretto a uscire per un fastidio alla coscia destra – questa mattina verranno svolte delle visite e si deciderà se svolgere degli esami.

Al termine del match ha parlato il neo acquisto Kristensen: “Vogliamo ripagare l’amore dei tifosi con le prestazioni in campo – ha affermato Kristensen al termine della gara – io mi metto a disposizione del mister, da esterno posso avanzare di più e contribuire alla fase offensiva. Ammiro tanti giocatori – ha poi continuato – ma non mi ispiro a nessuno, penso solamente a esprimere la versione migliore di me”.