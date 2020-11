Roma, doppietta per la Champions

Il Messaggero (U. Trani) – All’Olimpico la Roma vince meritatamente contro la Fiorentina e vola a 11 punti in classifica, agganciando Napoli e Inter, squadre che corrono per lo scudetto. La prestazione è in assoluto controllo, con una ritrovata solidità difensiva che dà senso al lavoro di Fonseca. Il timbro sull’esibizione lo mettono gli over 30 giallorossi: Smalling, Pedro, Mkhitaryan e Dzeko. Otto cambi rispetto alla gara di Europa League di giovedì sera. La rotazione extralarge, esagerata e stonata in coppa, diventa efficace in campionato. Per quel che riguarda la squadra di Iachini: primi 10 minuti positivi, con grinta e determinazione, ma senza centravanti i difensori della Roma prendono rapidamente le misure e le occasioni per i viola stentano ad arrivare. Spinazzola al 12′ sfrutta un errore difensivo per partire sulla sinistra, rientrare sul destro e battere Dragowski. I padroni di casa potrebbero segnare in diverse occasioni, ma il raddoppio arriva soltanto a ripresa inoltrata con Pedro che conclude a rete su assist di Mkhitaryan.