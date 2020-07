Roma, dopo i rimproveri non c’è Zaniolo

Corriere della Sera (L. Valdiserri) – Zaniolo fuori per un “leggero” affaticamento muscolare al polpaccio che arriva dopo il momento più basso dei suoi rapporti con Fonseca, che dopo la partita contro il Verona ha stranamente deciso di lavare i panni in pubblico. L’allenatore ha infatti dato ragione a Mancini, che in campo si era lamentato per lo scarso aiuto dato da Zaniolo in fase difensiva. Molti pensano che Zaniolo sia sfacciato, ma come spesso capita è anche una reazione di difesa. Il ragazzo è più fragile di quello che sembra e ha sofferto in passato prima la bocciatura della Fiorentina e poi quella dell’Inter. Nicolò è rimasto molto male per il rimprovero pubblico, ma Fonseca anche ieri ha rivendicato la bontà della sua scelta: “Sono molto diretto quando una situazione non mi piace. Ma sono situazioni normali, non c’è nessun problema con Zaniolo, con me o con i compagni. Ho parlato con lui, abbiamo piena fiducia in Zaniolo, non c’è nessun problema. Ci può essere una sensazione dall’esterno, ma qui non c’è nessun problema. La squadra ha fiducia, siamo tutti sereni e siamo tutti insieme“.