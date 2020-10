Roma, difesa senza i ministri

Il Messaggero (A. Angeloni) – Altro giocatore positivo al Covid-19 in casa Roma, si tratta di Gianluca Mancini. Lo ha annunciato il difensore nella giornata di ieri, attraverso il suo profilo Instagram. Ora l’ex Atalanta resterà in quarantena, come Calafiori e Diawara, gli altri due tesserati al momento positivi. Brutta notizia per Paulo Fonseca, che contro il Milan sarà costretto a rinunciare al centrale toscano, un’assenza pesante per il reparto che va ad aggiungersi a quella di Smalling. L’inglese è alle prese con un problema al ginocchio, doveva essere una semplice distorsione, ma continua ad allenarsi individualmente. Probabilmente contro i rossoneri, guidati da Ibrahimovic, il tecnico portoghese si affiderà comunque alla difesa a tre. Kumbulla e Ibanez titolari, ma resta da capire chi agirà al centro. Cristante è un’opzione, anche se ha mostrato qualche carenza giocando dietro. In alternativa c’è Fazio, che a Berna ha giocato a destra.