Roma-Debreceni alle 19.00 e con il pubblico vaccinato: aperto a 1000 tifosi il Benito Stirpe

In vendita mille biglietti per l’amichevole tra Roma e Debreceni, in programma domenica alle 19 al Benito Stirpe di Frosinone. Le autorità hanno dato il via libera per giocare il match a porte aperte, accessibile però solo ai possessori del Green Pass. I tagliandi sono già in vendita su Ticketone al prezzo di 60 euro ciascuno.

Ecco tutte le indicazioni per chi volesse acquistare i biglietti:

“L’accesso è consentito solo ai possessori di GREEN PASS (certificazione verde digitale Covid-19). Chi non è in possesso del GREEN PASS non potrà avere accesso allo Stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Inoltre, al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea. Gli Stewart al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del GREEN PASS attraverso l’APP “VerificaC19”. Chi non avrà un GREEN PASS valido verrà respinto. Il tifoso dovrà mostrare un documento e il biglietto nominativo oltre ad avere al seguito una mascherina FFP2 da utilizzare negli spazi chiusi o in caso di assembramento negli spazi all’aperto. Il tifoso potrà acquistare un solo biglietto per transazione attraverso il solo canale web gestito da TicketOne sul sito sport.ticketone.it.

La mappa dello stadio sarà organizzata con distanziamento di un metro tra un posto e l’altro con acquisto senza scelta in pianta. In questo modo sarà garantita la tracciabilità degli acquisti attraverso la registrazione dei singoli acquirenti. Oltre che sui canali informativi tradizionali, al momento dell’acquisto del biglietto, verrà data un’informativa agli acquirenti, come di seguito riportato, inserita anche nei termini e condizioni dell’evento, che il tifoso dovrà accettare prima dell’acquisto del biglietto; l’informativa verrà stampata anche sullo stesso.

MODALITA’ DI RILASCIO DEL GREEN PASS:

Puoi scaricarlo dal sito: https://www.dgc.gov.it/web/ utilizzando la tessera sanitaria o l’identità digitale (SPID/CIE); Puoi scaricarlo dall’App IO o dall’App Immuni; Puoi rivolgerti al tuo medico curante o nelle farmacie preposte che provvederà a stamparlo per tuo conto. Maggiori informazioni puoi trovarle sul sito https://www.dgc.gov.it/web/.

La Certificazione è disponibile per la visualizzazione e la stampa su pc, tablet o smartphone oltre ad avere la possibilità di essere stampato su carta. Il QR-Code dovrà essere mostrato agli accessi dove sarà verificato elettronicamente dal personale deputato al controllo insieme ad un documento di identità valido. E’ obbligatorio portare al seguito una mascherina FFP2 da utilizzare negli spazzi chiusi dello Stadio e negli spazi aperti nel caso di assembramento. In caso di mancanza del GREEN PASS e della mascherina al seguito non sarà possibile accedere all’evento”.