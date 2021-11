Roma, Darboe rinnova fino al 2026: attesa l’ufficialità nelle prossime ore

Il progetto Roma continua a prendere forma. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, dopo quello di Pellegrini, è tutto fatto per il rinnovo di Erbima Darboe. Il club giallorosso ha raggiunto un accordo di prolungamento del contratto del centrocampista gambiano fino al 2026 e prevederà un ingaggio di 500.000 euro a stagione. L’ufficialità è programmata nelle prossime 48/72 ore. Un segnale importante, di stima da parte della Roma e di Mourinho che lo considera uno delle prime alternative ai titolari sulla mediana.

Done Deal and confirmed! Ebrima #Darboe will extend his contract with #ASRoma until 2026 (€0,5M/year). Scheduled the official announcement in the next 48/72 hours. #transfers https://t.co/QU7c1TkaOK

— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 6, 2021