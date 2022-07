Roma, Dacourt e la presentazione di Dybala: “Magica” – VIDEO

Dimenticare la Roma è difficile. Difficilissimo. Chi lascia la maglia romanista vi rimane comunque attaccato. Come Olivier Dacourt. L’ex centrocampista giallorosso, ora commentatore televisivo, ha commentato la presentazione di ieri sera di Paulo Dybala ai tifosi nella splendida cornice del Palazzo della Civilità Italiana. Ritwittando un post in cui la Joya scatta un selfie con gli oltre 10.000 tifosi giallorossi, Dacourt ha commentato scrivendo: ” Magica“.

Negli ultimi giorni, poi, il francese ha mostrato attaccamento alla Roma anche in un’altra occasione. Una pagina di tifosi della Lazio aveva fatto sapere di non averlo mai amato, né quando vestiva la maglia del Leeds – prima dell’arrivo nella Capitale – né con indosso quella giallorossa. Dacourt ha così risposto: “Capisco, è normale. Non ho mai perso contro la Lazio“.