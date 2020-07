Roma al crocevia europeo

Il Tempo (F.Biafora) – Le vittorie con Parma e Brescia hanno riportato il sorriso e il sereno a Trigoria, con la Roma che adesso è attesa dai test con Verona e Inter, che daranno una risposta al vero valore della squadra post-lockdown. Arrivano intanto novità dal fronte Smalling, alle prese con il recupero dopo l’affaticamento muscolare patito nella sfida contro il Napoli. In settimana sono andati in scena un paio di incontri tra il Ceo Fienga e Jozo Palac, intermediario incaricato dai giallorossi di portare a termine le contrattazioni con il Manchester United. All’agente è arrivato l’input di cambiare le carte in tavola per cercare di chiudere la trattativa. A Trigoria si è deciso di fare un tentativo per l’acquisto immediato a titolo definitivo, abbandonando momentaneamente la strada del prestito con obbligo di riscatto. L’obiettivo è ammorbidire le pretese dei Red Devils e portare a casa il difensore con meno di 20 milioni di euro, ma il pagamento sarà comunque triennale. De Sanctis nel frattempo è a lavoro per trovare una soluzione per giocatori come Olsen e Karsdorp.