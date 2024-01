Pagine Romaniste – Torna Pairetto ad arbitrare la Roma. Dopo venti minuti già 4 ammoniti e tutti della Cremonese. Metro di giudizio molto severo quello usato dal direttore di gara. Manca qualche cartellino per i giocatori giallorossi (su tutti Bove), ma l’episodio chiave, quello del rigore su Spinazzola, viene gestito bene.

LA MOVIOLA DEI QUOTIDIANI

La Gazzetta dello Sport: Quattro ammoniti della Cremonese nei primi 16 minuti, ma manca un giallo a Bove: brutta la partenza di Pairetto che gestisce con poca coerenza i cartellini. Giusto invece il giallo e non il rosso a Llorente per fallo da ultimo uomo: Zanimacchia lo salta, ma il pallone è diretto verso l’esterno. Sul rigore, Sernicola non tocca il pallone e con il piede destro sembra colpire invece la caviglia sinistra di Spinazzola. Il Var non interviene: restano i dubbi. Più che per il rigore (il contatto è lieve, ma c’è), per la gestione del tutto incoerente dei cartellini: a volte permissivo, a volte troppo severo.

Voto: 5.

Corriere dello Sport: L’episodio più delicato, a sei minuti dalla fine, indirizza la qualificazione a favore della Roma: Sernicola atterra Spinazzola, decentrato in area. Il difensore della Cremonese non tocca per niente il pallone, e dal Var si guarda all’entità del contatto con la caviglia dell’esterno romanista. La decisione di concedere il rigore da parte di Pairetto è giusta. Breve interruzione mentre al Var viene riguardato l’intervento di Okereke su Llorente che secondo Pairetto – tornato ad arbitrare una partita della Roma dopo quasi due anni – non è nemmeno da ammonizione: pochi istanti di silent-check, prima di proseguire.

Voto: 6.5.