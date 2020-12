Roma, corte agli ex El Shaarawy e Scamacca

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – A volte ritornano. Da diversi mesi la Roma continua a tenere i rapporti con Stephan El Shaarawy, ceduto un anno e mezzo fa ai cinesi del Shanghai Shenhua per 16 milioni. Dalla scorsa estate sta facendo di tutto per tornare in Italia, ma non è ancora riuscito nel suo intento. A 28 anni, nella stagione dell’Europeo, non vuole restare lontano dal calcio che conta. A Fonseca piace, potrebbe alternarsi con Mkhitaryan e Pedro, in attesa del ritorno di Zaniolo. Per il suo ritorno in giallorosso si dovrebbero verificare due condizioni: prestito gratuito concesso dal club di Shanghai e la cessione in prestito di Carles Perez, per non avere un ingaggio in più a bilancio.

Un altro attaccante che la Roma segue da tempo è Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo, attualmente in prestito al Genoa. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, può essere utile sia come vice Dzeko, sia in prospettiva futura. I giallorossi continuano a seguire anche Hysaj, che a giugno si libererà a parametro zero. La Roma ha già avuto contatti con il suo procuratore e l’interesse è stato confermato anche nel corso di recenti colloqui tra il suo agente, Fienga e De Sanctis.