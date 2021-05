Roma, con Fonseca la difesa è da incubo: 101 gol subiti in due stagioni

101 gol subiti in due stagioni. È il dato allarmante e inquietante che si registra con una difesa che continua a concedere reti troppo semplici agli avversari. Nella serata storta di questa sera evidenti sono i regali concessi agli avversari. Fuzato sbaglia il passaggio, Kumbulla scivola e Adrien Silva ringrazia per il vantaggio della Sampdoria sulla Roma alla fine del primo tempo. Ma non basta: nel gol del raddoppio Jankto viene servito da Verre e, in tutta libertà, insacca il portiere brasiliano con un potente rasoterra sul primo palo. A finire sotto accusa ancora una volta i cali di concentrazione e l’atteggiamento della squadra, costretta ad inseguire dopo essersi fatta male da sola