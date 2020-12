Roma, con DiFra c’è aria di cambi

Il Corriere Dello Sport (G.D’Ubaldo) – Mercoledì, nell’ultima partita di questo 2020, la Roma affronterà il Cagliari di Eusebio Di Francesco. Per la prima volta il tecnico che appena due anni e mezzo fa portò la squadra giallorossa in semifinale di Champions League affronta il suo passato e torna all’Olimpico da ex in un nostalgico amarcord. Fonseca probabilmente rivedrà qualcosa nella formazione che ieri è stata sconfitta pesantemente a Bergamo. La squadra tornerà ad allenarsi questa mattina a Trigoria, da verificare le condizioni di Spinazzola, uscito nella ripresa per un risentimento al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, ma la partita con il Cagliari è a rischio.

Se Spinazzola non dovesse farcela, a sinistra potrebbe essere confermato Bruno Peres, ma potrebbe avere qualche chance anche Calafiori. Fonseca adesso può fare delle scelte, perché tranne Zaniolo ha recuperato tutti i giocatori, da infortuni e Covid. Cristante e Kumbulla sono in corsa per tornare titolari, Smalling non è ancora al cento per cento. Cristante a centrocampo può portare forze fresche e nonostante si sia sacrificato spesso nel ruolo di difensore, resta un centrocampista e se non gioca con continuità nel suo ruolo rischia di perdere la Nazionale.