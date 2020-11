Roma-Cluj, sono 22 i convocati da Fonseca. Out Carles Perez, prima per Tripi

Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per il match di questa sera con il Cluj, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League. Out Carles Perez, convocazioni per Milanese, Zalewski e Tripi. Questo l’elenco completo:

PORTIERI

Mirante, Pau Lopez, Boer.

DIFENSORI

Ibanez, Juan Jesus, Smalling, Fazio, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Karsdorp.

CENTROCAMPISTI

Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Zalewski, Milanese.

ATTACCANTI

Mkhitaryan, Dzeko, Pedro, Mayoral, Tripi