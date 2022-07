Il Messaggero – È già boom di presenze all’Olimpico per la prima dei giallorossi in campionato. Saranno più di 50mila i tifosi che assisteranno al match contro la Cremonese: sono 36 mila gli abbonati e 16mila i biglietti già venduti. Si va verso il sold out. La squadra è rientrata a Roma dopo il ritiro in Portogallo, oggi la ripresa del lavoro. Mercoledì amichevole con l’Ascoli a Trigoria, il 30 col Tottenham ad Haifa e il 7 agosto.