Roma, cercasi parametri zero: è calda la pista N’Dicka

Corriere dello Sport (G. Marota) – Dybala, Belotti, Matic, Solbakken e Wijnaldum: lo chiamano “mercato creativo”, e diventa una necessità quando in cassa ci sono pochi soldi e la squadra va comunque rinforzata per inseguire obiettivi importanti. Se la strada dei parametri zero è quella giusta lo dirà il tempo, ma intanto la Roma è decisa a perseguirla anche per la prossima sessione di trattative.

Evan N’Dicka, difensore francese 23enne di origini camerunesi che dopo cinque anni al Francoforte e un’Europa League vinta da protagonista si dice pronto a salutare la Germania per tentare nuove avventure professionali. L’Italia, e la Roma in particolare, sarebbero destinazioni graditissime per questo ragazzone di 192 cm che piace pure in Premier e che in qualche circostanza ha coperto dei buchi sulla fascia sinistra grazie alla sua duttilità.

Lo Special One avrebbe illustrato il progetto tattico e la centralità di N’Dicka nella stagione che verrà, ovviamente augurandosi di giocare la Champions; il centrale mancino quest’anno è arrivato fino agli ottavi del torneo più importante, incontrando sulla propria strada il Napoli di Osimhen. Per l’eventuale “via libera” dell’Eintracht, in ogni caso, bisognerà attendere fino al 3 giugno, data della finale di Coppa di Germania contro il Lipsia.