Roma, centesima presenza per Peres e Jesus. Pedro fa 100 in Europa

Una partita, tre traguardi. Con la partenza dal primo minuto in Cska Sofia-Roma, ultima partita del girone A di Europa League, Pedro, Juan Jesus e Bruno Peres raggiungo un importante obiettivo. Per il centrocampista spagnolo è infatti la presenza numero 100 in competizioni europee, mentre i due brasiliani raggiungono lo stesso numero di presenze in maglia giallorossa.