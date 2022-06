Roma, Celik è sempre più vicino: fumata bianca entro il weekend. L’arrivo è previsto per prossima settimana

Siamo alle fasi finali della trattativa che porterà Mehmet Zeki Celik alla Roma. Il terzino turco è davvero ad un passo dall’approdo in giallorosso e la fumata bianca potrebbe esserci già nelle prossime ore o al massimo entro il weekend. Il suo sbarco nella capitale già la prossima settimana. Celik si trasferirà in giallorosso per una cifra intorno ai 7/7.5 milioni e percepirà due milioni di euro netti a stagione per cinque anni: decisivo ancora una volta Mourinho che lo ha chiamato prima dell’inizio della trattativa per fargli accettare la destinazione senza prenderne in considerazione altri club.